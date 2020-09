Vietri sul Mare: il maestro Forcellino pronto al restyling dell’aula consiliare

Antonio Forcellino, architetto, scrittore e restauratore, è considerato uno dei massimi esperti del Rinascimento italiano. Insieme alla sua equipe ha portato a termine, di recente, l’importante restauro dell’affresco di Raffaello Sanzio “Sibille e angeli”, conservato nella cappella Chigi della chiesa di Santa Maria della Pace, a Roma. L’opera, che Forcellino ha eseguito insieme a Oliva Muratore, Emanuela Settimi e Maria Milazzi della Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, è stata realizzata durante le celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello.

Forcellino, che proviene dall’Istituto Centrale per il Restauro di Roma, ha curato, tra gli altri, il restauro del monumento funebre di Giulio II in San Pietro in Vincoli a Roma, opera di Michelangelo. Antonio Forcellino si è sempre occupato dell’arte di Michelangelo, e anche se alcune sue ultime attribuzioni hanno suscitato le perplessità degli storici dell’arte, la sua capacità di raccontare la storia dell’arte non si mette in dubbio. Tra l’altro Forcellino è anche un apprezzato scrittore: sua l’ interessante e suggestiva biografia di Michelangelo Buonarroti, “Una vita inquieta”.