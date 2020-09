Vico Equense, un cittadino: “Si deve trovare una soluzione per Piazza Giancarlo Siani”

Vico Equense. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un cittadino che lamenta le condizioni di Piazza Giancarlo Siani.

“Bisogna trovare una soluzione a Piazza Giancarlo Siani. Una volta era una Piazza dove si svolgeva il mercato (conosciuta proprio come Piazza Mercato), c’era una palazzina Enel e un benzinaio con attorno un piccolo parcheggio per auto, dove parcheggiava anche il giornalista Giancarlo Siani quando veniva a trovare la sua fidanzata. Adesso non è più un parcheggio o un benzinaio, ma una Piazza aperta a tutti, bambini, adulti, famiglie, spettacoli, ingresso agli uffici comunali ed utilizzata per molteplici usi: purtroppo un uso così sbagliatissimo è quello di utilizzarlo come parcheggio, distruggendo quindi mattonelle e la funzione stessa della Piazza. Per piacere, trovate un’altra soluzione per parcheggiare le autovetture comunali e non!”