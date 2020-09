Vico Equense. Spiagge, colpo di scena nei Vas: il prof minacciato si dimette. L’annuncio arriva poche ore dopo la decisione del Tar della Campania e attraverso una mail ufficiale: «Dimissioni irrevocabili dal consiglio nazionale e uscita definitiva da Vas» scrive nell’oggetto del messaggio il professore Franco Cuomo, leader locale dell’associazione ambientalista e qualche settimana fa destinatario di un messaggio intimidatorio lasciato sul cruscotto della sua automobile dopo alcune denunce per abusi in riva al mare ed esposti sulle concessioni marittime: «Ti stai allargando troppo».

Cuomo salute i Verdi ambienti e società e lo fa senza risparmiare qualche polemica. Nel suo comunicato, evidenzia che «il ricorso di Vas sulla delibera del sindaco circa la delimitazione dell’uso delle spiagge da parte dei cittadini proposto da Vas in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, e rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Granara, è stato respinto. Ritenuto che chi scrive, già da tempo, si è esposto a rischi rimettendoci soldi e faccia e ritenuto che la difesa è stata a dir poco latitante, mi dimetto dal consiglio nazionale ed esco definitivamente dall’associazione. Si chiude, con questa presa in giro il cui ringraziamento va tutta all’avvocato Granara, la mia esperienza ventennale con Vas».

L’istanza degli ambientalisti mirava a ottenere l’annullamento delle decisioni del sindaco Andrea Buonocore che, per le normative anti Covid-19, aveva previsto per gli arenili liberi l’accesso soltanto per i residenti. Una decisione contestata da Cuomo e da tanti cittadini e operatori del territorio che avevano sollecitato anche un intervento della Prefettura di Napoli.

Ora la decisione di Cuomo, con le sue dimissioni, potrebbe suggerire ai vertici dell’associazione di tentare di ricomporre i cocci e cercare di convincere il prof di Vico Equense a tornare sui propri passi. Ma dal tono del messaggio appare chiaro che Cuomo non intende fare dietrofront.

Fonte Metropolis