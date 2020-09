Vico Equense. Santa Maria del Castello ai tempi del Covid. Il sindaco Andrea Buonocore: “Abbiamo vissuto l’essenziale”

VIco Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha voluto ricordare la giornata di ieri in onore della Madonna del Castello, vissuta in modo diverso rispetto agli altri anni a causa dell’emergenza Covid: «Quest’anno siamo stati privati di tanti riti, gesti e tradizioni legati, da sempre, alla tua Festa: la preparazione, l’attesa, la fiaccolata, la processione, l’aspettarti al Rivo d’Anaro, l’accompagnarti…

Riti e gesti semplici ma carichi di fede, consegnatici dai nostri genitori che dobbiamo custodire e trasmettere.

Ma nello stesso tempo abbiamo vissuto l’essenziale perché ti confermi Madre che, dal Castello, veglia sui suoi figli che mai, come in questo momento, hanno bisogno del Tuo aiuto e della Tua protezione. “Siam peccatori ma figli tuoi”».