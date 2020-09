Vico Equense – Positano, grande festa a Santa Maria del Castello per la Madonna: in tanti a piedi dalla città verticale

Vico Equense, festa grande per la Madonna di Santa Maria del Castello. Una festa molto sentita in questo luogo, gli abitanti hanno vissuto in maniera sofferta la celebrazione poiché la novena si è tenuta in una parrocchia del paese limitrofo di Moiano, a causa di una chiesa troppo piccola che non può ospitare più di dieci fedeli. Oggi festa grande a Santa Maria del Castello, dove la statua della Madonna è giunta in apecar tra la gioia dei residenti.

La frazione è di una bellezza unica, si affaccia fra la costa di Sorrento e di Amalfi e di fronte alla Chiesa vi è un belvedere che va a picco su Positano con la quale confina strettamente e , in passato, vi erano strettissimi rapporti dovuti ai collegamenti antichi fatti di sentieri e scalinate, da qui si andava a Napoli.

In molti sono giunti anche a piedi dalla città verticale, per assistere alla solenne celebrazione che ogni anno attrae centinaia di fedeli che spesso attraversano il Sentiero degli Dei ispirati dalla forza e dalla devozione che trasmette questo evento ogni anno.

Foto: Grazie ad Antonio Cioffi per Positanonews