Vico Equense. Patto per la sicurezza urbana: Più telecamere su tutta la città

Patto per la sicurezza urbana: Più telecamere su tutta la città

Vico Equense – L’Amministrazione del Comune di Vico Equense approva il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” che consentirà di chiedere finanziamenti per l’installazione di altre telecamere di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino. Una necessità sempre più impellente, per prevenire e impedire fatti criminosi e sorvegliare da remoto, soprattutto le zone periferiche della città. Il “Patto per la sicurezza urbana” permetterà di installare le telecamere a tutela dell’incolumità pubblica, in esecuzione della legge 48 del 2017 che individua una serie di interventi sulla sicurezza integrata e sulla sicurezza urbana da sviluppare attraverso la sinergia degli Enti Locali, dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza e le Regioni. Il progetto si propone di salvaguardare l’incolumità pubblica, di contrastare forme di illegalità e di degrado, reati predatori e abusivismo programmando la messa in funzione di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo di diverse aree del territorio comunale. Della pianificazione strategica, da far approvare preventivamente in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, se ne occuperà il Comandante della Polizia Locale, Ferdinando De Martino, visti i numerosi risultati positivi già conseguiti negli anni passati nella lotta alla criminalità e al degrado urbano, grazie agli elementi acquisiti dalla rete di videosorveglianza del territorio.