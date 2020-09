”MoJamm” costituita a Moiano frazione di Vico Equense fondata con entusiasmo da tutti i giovani ragazzi del territorio per migliorare servizi turistici e valorizzandoli. La Pro loco Moiano Monte Faito nasce come associazione per incentivare il turismo, per favorire la promozione del territorio, per sponsorizzare le attività e i prodotti locali, favorire la collaborazione e gli accordi con gli enti.

http://MoJamm.it l’ideatore di questo sito è un giovane vicano Antonino Cannavale con l’aiuto di Michele Albano.

L’associazione ha la volontà di includere e coinvolgere tutte le figure professionali locali direttamente o indirettamente al mondo del turismo, è un sodalizio che unisce strutture ricettive, ristoranti, bar, tour operator, artigiani. Sul sito troverete info sui Bus, Treno e Funivia, info sui prodotto locali (o più comunemente chiamati “paesani”), info sulle chiese e cappelle (8) di Moiano Faito e Santa Maria del Castello con i monumenti, statue, targhe, croci, presenti sul nostro territorio.

Info anche sul Meteo e su tutte le associazioni del nostro territorio che si occupano di vari ambiti e vari settori (natura, bambini, giovani, diversamente abili).