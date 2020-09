Vico Equense, le congratulazioni del sindaco Andrea Buonocore al neoeletto consigliere regionale Gennaro Cinque

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha voluto esprimere il proprio augurio al concittadino Gennaro Cinque, candidato con la lista la lista “Caldoro Presidente”., per la sua elezione nel Consiglio Regionale della Campania. Ecco le parole di Buonocore: “Gennaro Cinque è consigliere regionale. Complimenti, congratulazioni e proficuo lavoro!!”.

Nonostante la vittoria schiacciante, De Luca sui 51 consiglieri dell’assemblea regionale prende solo un consigliere regionale in più: 32, rispetto ai 31 del 2015. Il centrodestra perde un consigliere, passando da 13 a 12, mentre il M5S resta stabile a 7.

I dati relativi alle 19 sezioni cittadine sono completi. Il candidato consigliere più votato è stato Gennaro Cinque con 2417 preferenze, in campo con la lista Caldoro Presidente – UdC. A seguire Flora Beneduce 741 con Campania Libera, Alessandro Fimiani 431 (Fare democratico), Leone Gargiulo 344 con De Luca Presidente, Gianmaria Di Maio 308 Lega, Bruna Fiola 274 Pd, Gerarda Cuoco 228 Fratelli d’Italia, Lotito Rosario 108 con il M5S e Annarita Patriarca 75 con Forza Italia.

