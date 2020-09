Vico Equense, la succursale del Professionale non riaprirà: i ragazzi devono andare a Torre Annunziata

La sede succursale dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato G. Marconi-G.Galilei di Vico Equense, che si trova in via Luigi De Feo, non può aprire perché non è a norma. Gravissimo problema, con il rischio di spostare gli oltre 100 ragazzi a Torre Annunziata, presso la sede centrale.

Si è parlata di un’ipotesi di una sede nell’ex scuola a Seiano, ma non si può assegnare. Gli studenti si trovano senza una vera e propria sede e rischiamo come cittadina di perdere un altro istituto superiore a Vico Equense. La platea studentesca è molto variegata: da Positano a Meta, passando per Massa Lubrense fino alle frazioni di Vico. Come si può spostare una platea dalla Penisola fino a Torre Annunziata? Speriamo che il nostro Sindaco prenda a cuore questa ulteriore problematica ed eviti il rischio di perdere un importante istituto superiore!