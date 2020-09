Vico Equense. Iniziate le operazioni di riparazione del guasto idrico, a comunicarlo il sindaco Andrea Buonocore

Relativamente alla rottura di un’enorme condotta idrica che passa nella galleria di Punta Gradelle a Vico Equense, verificatasi questa mattina, il sindaco Andrea Buonocore, alle 15.00 di oggi ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente: “La Gori è riuscita ad inquadrare il guasto e sono iniziate le operazioni di riparazione. In questo momento si stanno gestendo gli accumuli idrici e si stanno effettuando delle manovre per mettere in comunicazione l’adduttore alto ed il basso in modo da ridurre al minimo il disagio idrico. Salvo ulteriori imprevisti, si dovrebbe scongiurare il temuto rischio della mancanza totale di acqua ma dovremmo assistere solo ad abbassamenti di pressione”.