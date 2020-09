Vico Equense, incidente in Galleria: in gravi condizioni il 19 enne. Illeso il conducente NCC di Positano

Vico Equense. Terribile l’incidente che si è verificato ieri mattina sotto la Galleria di Seiano. Lo scontro ha coinvolto un porter che portava prodotti alimentari e bibite, guidato da un 19enne, un minibus per turisti ed una Smart, con alla guida un 45enne. A guidare l’NCC un conducente di Positano che ne è uscito illeso. Il 19enne di Vico Equense è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Traumi anche per il 45enne alla guida della Smart.