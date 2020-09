Vico Equense, incidente di domenica. Le telecamere hanno ripreso il momento

Vico Equense (Napoli). Come detto da Positanonews, domenica 13 settembre c’è stato un terribile incidente in Penisola Sorrentina. Un’automobile ha sfondato un muretto ed è rimasta in bilico. Ciò ha causato traffico da Sorrento a Castellammare di Stabia. Intervenuti i vigili del fuoco per salvare i componenti della vettura rimasta sospesa nel vuoto sulla Statale sorrentina a Seiano. Sul posto anche i carabinieri, che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso.

Precipitati sulla Statale dei mattoni del muro. Le macerie hanno bloccato per ore la viabilità tra Sorrento e Castellammare in una domenica ancora estiva e in cui molti si erano spostati verso le località di mare e le spiagge. Le telecamere presenti sul posto hanno ripreso il momento esatto il cui l’automobile ha sfondato il muretto.