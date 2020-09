Vico Equense: il Soccorso Alpino aiuta un uomo infortunatosi durante un’escursione sul Monte Faito

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nel pomeriggio di oggi per un infortunio sui Monti Lattari. Un uomo di cinquant’anni si è infortunato durante un’escursione in zona Monte S.Michele, all’interno del complesso del Monte Faito. Subito partite sia le squadre di soccorso via terra sia l’elisoccorso 118 di Salerno per raggiungere l’uomo, che è poi stato imbarellato e recuperato al verricello dall’elicottero per essere condotto al nosocomio di Salerno per gli opportuni accertamenti.