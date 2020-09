Oggi abbiamo trascorso una giornata immersi nella bellezza del Faito ed abbiamo deciso di pranzare nel ristorante “La Cinciallegra”. E’ stata un’esperienza bellissima che ci ha regalato un momento di relax, gustando dell’ottimo cibo in un ambiente estremamente familiare ed accogliente. Il ristorante si trova alle prime curve del Faito verso la vetta della montagna e da decenni costituisce un punto di riferimento per turisti ed amanti delle passeggiate nel verde. Se desiderate gustare dei piatti genuini, con prodotti di prima qualità cucinati in modo semplice e casereccio ma con un gusto unico, allora vi consigliamo di provare “La Cinciallegra”. Un ambiente confortevole, una struttura bellissima con uno spazio esterno arricchito da uno splendido pergolato, come se ristorante e natura circostante si fondessero insieme. Il personale è di una gentilezza estrema e sempre pronto a venire incontro alle vostre esigenze.

Abbiamo gustato un antipasto originale e con prodotti tipici, servito su un pezzo di legno che richiama ancora una volta il legame con la natura. Ottima la carne, di primissima qualità e cotta in modo sapiente e saporito. Se poi siete amanti dei primi avrete sempre l’imbarazzo della scelta con piatti che vi delizieranno gli occhi ed il palato.

Abbiamo avuto anche l’onore di entrare in cucina ed abbiamo percepito in modo chiaro e forte una presenza in più che sorrideva e vegliava in modo protettivo.

Tutti, dalle persone addette alla cucina fino a quelle che si occupano della sala, sono stati di una bravura eccezionale… proprio come se ci fosse qualcuno a guidarli ed a farli volare…

Vi consigliamo vivamente di regalarvi una giornata di pieno relax, godendovi prima una bella passeggiata a contatto con il verde e la natura per poi riposarsi e lasciarvi coccolare dalla grande famiglia del ristorante “La Cinciallegra”. Siamo sicuri che ci ringrazierete del consiglio e che, una volta alzati da tavola, comincerete già a pensare a quando poter ritornare.

Il ristorante è in Vico Equense alla Via Statale 25 – tel: 081 8793094

Consigliamo comunque di prenotare, soprattutto il sabato e la domenica.