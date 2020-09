Vico Equense, il piano di rientro a scuola dell’IC Costiero

Ecco le parole della Presidente del Consiglio d’istituto dell’IC Costiero Ilenia De Rosa, nell’imminenza dell’apertura delle scuole a Vico Equense:

Ieri si è svolto il consiglio d’istituto e vi espongo l’ipotesi di piano di rientro a scuola presentata.

1. scuola dell’infanzia: ogni classe sarà divisa in gruppi di un numero tale da consentire il distanziamento sociale necessario. Undici gruppi classe saranno accolti al piano terra dell’istituto Santissima Trinità, messo a disposizione dal Comune, i restanti sei gruppi resteranno a Sconduci (piano terra) per un orario settimanale pari a 25 ore settimanali.

2. Primaria: i gruppi classe saranno sistemati nelle aule del plesso Sconduci e sarà necessario dividere alcune classi (il criterio di divisione verrà stabilito dal consiglio di classe). Questo poiché alcune aule come struttura e capienza non consentono di ospitare l’intera classe secondo le normative anti-Covid. Sarà osservato un orario di 24 ore settimanali con ingressi scaglionati per fasce orarie.

3. Scuola secondaria. Secondo le attuali esigue disponibilità di spazio si rende necessaria una turnazione: mattina e pomeriggio. La preside è, però, costantemente in contatto con il sindaco: ha, infatti, più volte richiesto l’abbattimento di alcune pareti (che consentirebbe di ospitare un numero maggiore di alunni secondo la normativa) e di ulteriori spazi. Attende risposta relativamente alla possibilità di usufruire di aule poste al secondo piano dell’Istituto Santissima Trinità. Se arrivasse l’ok per l’abbattimento delle pareti e per gli ulteriori spazi si eviterebbero i doppi turni, distribuendo l’orario scolastico in 30 ore da svolgersi di mattina. Relativamente all’uso delle mascherine in classe, con il distanziamento previsto i bambini da seduti potranno stare senza mascherina. Sottolineo che la scuola da mesi studia le soluzioni più adeguate per garantire il rientro in presenza e in totale sicurezza. In questo periodo di “emergenza” che ha generato una situazione “straordinaria” ogni componente dell’istituzione scolastica, docenti, preside, amministrativi, genitori, studenti, sta facendo la sua parte nell’ottica di una collaborazione al fine di garantire il massimo. E credo sia necessario anche un buono spirito di adattamento da parte di tutti per superare insieme questa nuova sfida. Colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti.