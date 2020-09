Vico Equense, il messaggio del sindaco Buonocore per la riapertura delle scuole: “Un segno di speranza”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, in vista della prossima riapertura dell’anno scolastico, ha voluto esprimere il proprio augurio agli studenti ed al personale docente e non docente. Ecco il post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “La scuola riparte e porta con sé un segno di speranza. La speranza di tornare alla normalità, di poter donare ai nostri figli un po’ della serenità della quale sono stati privati troppo a lungo. Si torna in aula in totale sicurezza e questo è stato possibile solo dal grande lavoro di squadra che ha visto l’Amministrazione Comunale impegnata al fianco delle Dirigenti scolastiche che non hanno fatto mancare il proprio supporto. Un grande lavoro per una grande sfida che ha visto impegnati uomini e mezzi, capacità e competenze. Un grazie, quindi, va agli Assessori, ai Consiglieri, all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Scuola, al corpo docente ed a tutte le figure coinvolte nei servizi scolastici.

Chiedo a voi genitori di collaborare fattivamente con l’istituzione scolastica e con l’Amministrazione affinché non vengano a mancare i presupposti per un ritorno in aula sereno, gioioso ed all’insegna della sicurezza. La settimana prossima sarà una settimana di rodaggio per valutare e condividere, migliorare e correggere. Buon anno scolastico a tutti”.