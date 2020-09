Vico Equense, il maltempo blocca il traffico all’altezza della Galleria di Seiano

Vico Equense. Ancora disagi per il traffico odierno in Penisola Sorrentina. A causa del maltempo e della pioggia e dei detriti che di conseguenza si creano per strada, la viabilità all’altezza della Galleria di Seiano è bloccata. Si è creato traffico in entrambe le direzioni: verso Sorrento e verso Castellammare di Stabia.

Disagi anche a Positano all’altezza della Chiesa nuova e in mattinata anche tra Piano di Sorrento e la città verticale per le riprese del nuovo spot di Ferrari. Vi terremmo aggiornati.