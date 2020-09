Vico Equense, il Frantoio Ferraro tra i protagonisti di TuffOlio 2020 a Paestum

Salerno. I maestosi giardini dell’Hotel Ariston di Paestum hanno ospitato ieri, martedì 22 settembre, l’evento TuffOlio 2020, percorso enogastronomico che ha visto come protagonista assoluto l’ingrediente base della dieta mediterranea, l’olio extravergine d’oliva italiano.

Tra i diversi partecipanti all’iniziativa, anche un’azienda-simbolo della Penisola Sorrentina: il Frantoio Ferraro, ubicato a Montechiaro di Vico Equense. Tutto nasce nel 1948, quando il nonno Nicola si trasferisce a Montechiaro e rileva un’azienda agricola con circa due ettari di uliveto. Da qui l’esigenza di installare un piccolo frantoio per la lavorazione delle proprie olive.

Il figlio Vincenzo nel 1952 decide di realizzare un impianto più moderno e con maggiore capacità produttiva, frantoio che per circa 26 anni rimane il punto di riferimento dei suoi amici contadini. Nel 1978, ormai stanco di una lunga vita di fatica, Vincenzo passa il testimone al figlio Nicola. Così Nicola porta avanti la tradizione e nel 1993, con la giovane moglie Pia, che con lui condivide la scelta di continuità, modernizza l’impianto.

E non solo: negli anni successivi nasce prima un punto vendita e poi, successivamente, il ristorante Dal Patriarca: una splendida terrazza immersa nel verde che affaccia sul mare (sempre a Montechiaro) e dove è possibile assaggiare piatti tradizionali preparati esclusivamente con prodotti genuini e, ovviamente, con l’olio extravergine del Frantoio Ferraro.

In occasione di TuffOlio 2020, Pia ha presentato insieme allo chef Endoni Di Lieto di Tavernetta Cinquantotto (Meta) un piatto speciale: il Cannolo all’olio extravergine di oliva “Essenza”, fatto con panna acida ed erba cipollina, tonno alletterato marinato a secco e conservato in olio extravergine DOP Penisola Sorrentina aromatizzato al limone, cipolle di Tropea in agrodolce ed emulsione Olio Essenza. Due eccellenze e talenti della Penisola Sorrentina.

Gli inviati di Positanonews, Lucio e Sara, hanno avuto modo di immortalare con video e foto diversi momenti di TuffOlio 2020.