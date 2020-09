Vico Equense. Guasto alla condotta idrica: acqua chiusa, verifiche in corso; sindaco in contatto con Gori. Riportiamo di seguito quanto scritto dal sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore sulla sua pagina Facebook:

All’alba di stamani vi è stato un grosso guasto all’adduttore idrico che passa nella galleria di Punta Gradelle.

L’acqua al momento è chiusa e si sta verificando l’entità del danno ed i conseguenziali tempi di riparazione, nel frattempo si stanno effettuando delle manovre per mettere in comunicazione l’adduttore idrico alto con quello basso a valle della rottura per limitare al minimo i disagi idrici che ci saranno da Meta in avanti.

Sono in stretto contatto con i vertici Gori e i tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto e per ridurre i disagi alle Comunità

Si confida nella responsabilità di tutti i Cittadini