Vico Equense, Gennarino Esposito su La7, la sua esperienza a Porto Cervo, dove ha aperto un pop-up “IT”, che si è trasferito da Milano in Costa Smeraldo.

Lo chef stellato, ospite a “Focus in Onda” fa il punto della situazione sulla sicurezza nei ristoranti di media grandezza e di eccellenza.

“I ristoratori sono stati bravissimi a gestire le nome anti-covid, ristoranti come posto sicuro”, dichiara Gennarino.

Lo chef Gennaro Esposito è considerato uno tra i cuochi più rappresentativi della rinascita della cucina gastronomica della Campania. Classe 1970, di strada tra i fornelli ne ha fatta molta, da quando era solo un ragazzino, fino ad oggi. Esposito vive e lavora tuttora nella sua terra nativa, Vico Equense, il luogo in cui è cresciuto e dove ha studiato. Organizza ogni anno la Festa a Vico: un must imperdibile per gli abitanti del luogo e per i turisti. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sullo chef Gennaro Esposito! Chi è Gennaro Esposito? Lo chef è nato il 31 marzo del 1970 sotto al segno dell’Ariete a Vico Equense, in località di Marina d’Equa e in provincia di Napoli. Fin da quando era bambino è cresciuto con il naso tra i fornelli e tra le casseruole di sua madre. Da ragazzino ha iniziato a lavorare in un bar del suo paese e ben presto le mansioni svolte al suo interno gli hanno fatto capire che quella era la sua strada. Così ha deciso di intraprendere gli studi gastronomici, iscrivendosi all’istituto alberghiero della sua città. Si è diplomato nel 1988, insieme all’amico e compagno di scuola Antonino Cannavacciuolo.

Fonte: Primochef.it