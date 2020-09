Vico Equense. Franco Cuomo: “Permessi per costruire quando l’opera è già quasi finita”

Vico Equense. Franco Cuono: “Permessi per costruire quando l’opera è già quasi finita”. Riportiamo di seguito quanto ha scritto Franco Cuomo, che denuncia da sempre quelle che considera le storture per il suo paese, dagli scempi ambientali al Faito alle spiagge, sulla sua pagina Facebook:

A VICO EQUENSE PARERI PAESAGGISTICI E PERMESSI A COSTRUIRE SI DANNO QUANDO L’OPERA E’ QUASI GIA’ FINITA.

L’AFFRONTO ARROGANTE ALLE LEGGI URBANISTICHE. NON UN SOLO CONSIGLIERE DELLA MINORANZA O OPPOSIZIONE O IL PD IMMAGINARIO CHE ABBIANO FIATATO.

L’affronto più arrogante che si possa fare alle istituzioni e alle leggi è quello ormai abitualmente si pratica a Vico Equense, dove si danno pareri paesaggistici ( il permesso a costruire non è stato ancora dato, lo avrà tra qualche settimana) quando l’opera è già quasi a metà della sua costruzione. E’ quando è accaduto e sta accadendo per l’ex Pagliarella: l’area della vecchia pizzeria è diventata un parcheggio per il momento a due piani, una parte interrata da dove si potrà accedere da via Cristoforo Colombo e un secondo piano che è quello che si vede dalla strada: VARIANTE IN C.O. AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2016, INERENTE REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSA INTERRATA PERTINENZIALE AI SENSI DELLA L. 122/89 E L.R. 19/01 E SS.MM.II. – DITTA: MIGLIACCIO GIOVANNI. Chiunque direbbe , va bene, fanno un parcheggio ne usufruisce la città; certo, ma perché solo oggi appare l’autorizzazione paesaggistica quando i lavori sono iniziati più di un anno e mezzo fa e sono continuati indisturbati fino ad oggi che è stata già realizzata anche la copertura del secondo piano e ancora non si sa come finirà? E soprattutto, quando l’amministrazione consente questi abusi, perché di abuso si tratta, visto che là non c’era nessun condono perché la pizzeria “si incendiò” e i volumi, in parte coperti da lamiere non erano certo quelli che si stanno realizzando ora, perché l’amministrazione non chiede una corrispettivo al proprietario? Ovvero: Io ti faccio fare questo lavoro, che non è proprio in regola, però poi tu mi dai venti posti auto che diventano box di pertinenza del comune ad uso dei cittadini . E’ una storia vecchia come il cucco, è la stessa storia in piccolo che è accaduta col parcheggio Passarelli in piazza Mercato, che non si chiama piazza Giancarlo Siani e neanche piazza Kennedy, ma Piazza Mercato. Anche li il comune doveva pretendere un corrispettivo in box auto e non lo ha mai preteso e ora le macchine dei vigili parcheggiano davanti al nuovo Comune e Aequa news che non conosce né fatto, né storia protesta perché i bambini non hanno lo spazio per giocare! Prima di scrivere, informatevi! Qualcuno si chiede perché si elargiscono questi “favori” ai privati? In cambio di cosa? Il dato incontestabile è che l’autorizzazione paesaggistica per l’ex Pagliarella arriva solo oggi e sarebbe interessante sapere o leggere i pareri emessi dalla Ce.Ci., la Commissione Edilizia Comunale. Purtroppo questo, lo ripeto e me ne assumo la responsabilità , è lo stile praticato dal settore urbanistico del Comune di Vico Equense. Ricordo solo per la cronaca, che su questa costruzione ( insieme ad altre due) grava un esposto alla Procura della Repubblica presentato da tre associazioni ambientaliste: VAS, WWF e Italia Nostra, affinché si faccia chiarezza sulle procedure seguite.