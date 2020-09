Vico Equense. Enorme rottura di condotta idrica, l’intera penisola sorrentina rischia di rimanere senz’acqua. Allarme questa mattina di domenica 13 settembre 2020, per la rottura di un’enorme condotta idrica a Vico Equense. Infatti, lungo tutta la Penisola Sorrentina saranno possibili interruzioni del servizio idrico, ragion per cui si rischia di rimanere senz’acqua.

In questo momento, si registrano mancanze d’acqua in corso ed abbassamenti di pressione in diverse zone di Sant’Agnello e di Sorrento, con un ripristino previsto verso le ore 22,00.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla risoluzione del guasto. Ricordiamo che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.