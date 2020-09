Vico Equense. Due nuovi cittadini positivi, uno è stato posto in isolamento domiciliare e l’altro ricoverato all’ospedale Covid di Boscotrecase

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASLNA3SUD mi comunica che due nostri concittadini sono risultati positivi al virus SARS-COVID-19. Si tratta di un giovanotto rientrato da un periodo di lavoro all’estero, è asintomatico ed è posto in isolamento domiciliare mentre per l’altro concittadino si è reso necessario il trasferimento all’Ospedale Covid di Boscotrecase. Ho sentito i familiari di entrambi rassicurando loro la nostra vicinanza e formulando gli auguri di una pronta guarigione. Invito a non abbassare la guardia ed assumere stili di vita corretti”.