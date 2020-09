Vico Equense, domani messa a Ticciano per Arturo Aiello

Vico Equense. Domani sera alle alle ore 17.30, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Ticciano, ci sarà una messa in suffragio per Arturo Aiello, ad un anno dalla sua terribile scomparsa.

Il 17 settembre 2019 perdeva la vita il 23enne Arturo. Il ragazzo restò coinvolto in un tragico incidente stradale sulla Raffaele Bosco mentre si trovava alla guida della sua moto. L’intera comunità fu sconvolta dalla prematura ed improvvisa morte di Arturo, un ragazzo amato e benvoluto da tutti. Anche a Positano, in costiera amalfitana, la notizia della tragedia gettò tutti nello sconforto perché Arturo era molto conosciuto nella città verticale dove lavorava come cameriere presso il Rada Restaurant.