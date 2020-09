Vico Equense. Contagiato ricoverato , e sono 6 oggi. Si arriva a 75 ma manca Covid map

Dopo il minorenne di Sorrento altro contagiato a Vico Equense, in totale altre sei solo oggi, in totale 75, ma sono dati poco chiari visto che incredibilmente non c’è più la Covid map che almeno dava un’idea. “Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud mi comunica che sul nostro territorio è risultato positivo al SARS-COVID-19 un nostro concittadino per il quale si è reso necessario il ricovero”. Lo rende noto il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore che aggiunge: “Ho parlato con lui e con la famiglia e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli auguriamo una rapida guarigione ed un presto ritorno a casa”.

Si rende necessario, pertanto, aggiornare ancora una volta il numero dei contagi relativamente al territorio della costiera sorrentina. Il totale arriva ora a quota 75. Nel dettaglio sono 17 i positivi al Covid-19 a Sorrento, 15 a Piano di Sorrento, 15 anche a Massa Lubrense, 10 a Meta, 10 pure a Vico Equense ed 8 a Sant’Agnello.

Una situazione critica dunque, ma non bisogna drammatizzare, occorre più chiarezza e informazione che la Covid map contribuiva a fare.