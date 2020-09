Vico Equense, chiude Villa Chiara. Faby Scarica aprirà un ristorante a Basilea

Vico Equense. La talentuosa cuoca Faby Scarica a ottobre chiude il suo ristorante Villa Chiara per aprire un nuovo locale a Basilea (Svizzera). L’obiettivo è aprire un ristorante italiano che sia il punto di riferimento per i migliori produttori del Belpaese con cui si è interfacciata nel corso di questi lunghi anni di attività. La stessa Villa Chiara si trasforma in un laboratorio di produzione per il locale svizzero.

“Saremo – ha raccontato Faby in un’intervista per il blog di Luciano Pignataro – un ristorante veramete italiano fuori dall’Italia, rappresentato dai produttori che fanno grandi anche le tavole del nostro Paese”. In bocca al lupo a Faby dalla redazione di Positanonews!