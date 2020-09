Vico Equense . Auto sfonda un muretto e rimane in bilico, traffico da Sorrento a Castellammare paralizzato tutta la sera

Vico Equense ( Napoli ) . Auto sfonda un muretto e rimane in bilico, traffico da Sorrento a Castellammare paralizzato tutta la sera Un’auto sfonda un muretto e resta in bilico sulla strada. Intervenuti i vigili del fuoco per salvare i componenti della vettura rimasta sospesa nel vuoto sulla Statale sorrentina a Seiano. Sul posto anche i carabinieri, che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Precipitati sulla Statale dei mattoni del muro. Le macerie hanno bloccato per ore la viabilità tra Sorrento e Castellammare in una domenica ancora estiva e in cui molti si erano spostati verso le località di mare e le spiagge.

“Un auto ha sfondato il muro nello scendere da torre Barbara. Io e mio marito salviamo da sotto x miracolo siamo vivi – commenta Milly Russo a Equa news – . L auto che ci ha fatto passare era composta da marito moglie e bimbi anch essi vivi x miracolo. Mio marito è altre persone che nel mentre si sono dovuti fermare sono subito andati a soccorrere la signora che con la bimba erano in macchina in bilico. Hanno fatto scendere dall auto la signora e bimba e con grande sforzo e fatica sono riusciti a tirare su la macchina evitando così che nn si ribaltasse. Dopo una 20 di minuti sono arrivati i vigili. E stato un momento di panico e paura x chi come noi c era , x fortuna non ce stato nessun ferito ma si e sfiorata una tragedia.”