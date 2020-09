Vico Equense ancora una volta scelta dai grandi registi: stavolta tocca al premio Oscar Paolo Sorrentino

Vico Equense, Penisola Sorrentina, ancora una volta scelta dai grandi registi: stavolta tocca al premio Oscar Paolo Sorrentino. Vico Equense ancora una volta scelta dai grandi registi per le scene dei loro film. È la volta del premio Oscar Paolo Sorrentino con la sua nuova opera “È stata la mano di Dio”, che girerà ai Camaldoli di Arola in queste settimane. Questo film è stato girato, tra l’altro, anche a Napoli e Stromboli. È ispirato alla vita napoletana del regista ed a Diego Armando Maradona, per quel famoso gol segnato per l’appunto di mano all’Inghilterra nei campionati del mondo del 1986, ed uscirà su Netflix probabilmente l’anno prossimo.

Con un’ordinanza del Comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino, da oggi e fino a venerdì 25 settembre, gli automezzi per le riprese cinematografiche potranno stazionare in un’apposita area del parcheggio di Arola.