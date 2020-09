Viabilità: facciamo il punto. Costa d’Amalfi con semafori mentre Sorrento-Vico Equense libera

Costiera Amalfitana. Positanonews fa il punto ogni mattina sulla viabilità. Ricordiamo che in costiera amalfitana la strada statale 163 è aperta e percorribile. Già da una settimana non c’è il muro a Praiano. Ci sono semafori a Tordigliano, al confine con Vico Equense, per lavori al costone. Lavori anche al rettilineo di Amalfi, prima del bivio di Agerola smepre per la frana ancora non ancora sistemata. Altri semafori verso Cetara.

In Penisola Sorrentina, invece, da Sorrento a Vico Equense la strada è libera. In galleria a Seiano non ci sono problemi. Con la fine dell’estate si è fortunatamente allentato il traffico.

In mare, infine, servizio pubblico regolare.