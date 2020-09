Primo giorno di un fine settimana ricco di appuntamenti di ogni genere. Positanonews suggerisce,tra gli altri la serie che trovate di seguito. rispetto delle norme anticovid, accertarsi prima di partire, prenotare per gli spettacoli al chiuso, per i posti limitati. La strada di collegamento SS 163 Sorrento Amalfi è chiusa, ma potrebbe essere riaperta da un momento all’altro.

-Alle ore 17.00, appuntamento in piazza Cota con Nino Aversa per Passeggiate Carottesi. Escursioni gratuite per tutti !Ogni venerdì pomeriggio di Agosto e Settembre in collaborazione con il Comune di Piano di Sorrento e gli assessorati al turismo e all’ ambiente. Assaggi, Passaggi e Messaggi da Piano di Sorrento. in piazza Cota alle ore 17. Per prenotare (max 25 posti)Info e Whatsapp al 3341161642(Nino Aversa)

Foto 5 di 8















-Alle 18.00 presso hotel Continental, incontro con Rosario Caputo sulla Pittura dell’800 a Napoli.

-alle 19.00 presso Villa Fiorentino , INCONTRI DI VINI E SAPORI CAMPANI

-alle 21.00 Terrazza Le Agavi Positano , POSITANO MARE SOLE E CULTURA con Sangiuliano , Messetti e il Ministro degli affari Europei.

– Cetara. Teatri in Blu. Musiche Metropolitane. 11 SETTEMBRE c/o Piazzetta Grotta | ore 21 Lorenzo Kruger MUSICHE METROPOLITANE. CONSIDERAZIONI SEMISERIE SULLA SCRITTURA DELLE CANZONI.

-Minori. apre la mainifestazione GustaMinori,