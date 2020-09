Vacca lo stilista dei Vip intervistato a Positano all’Hotel Pasitea

Vacca lo stilista dei Vip intervistato a Positano all’Hotel PasiteaDa Positano Domenico Vacca, lo stilista italiano amato dalle star internazionali, si racconta (video)

L’ispirazione dalla scuola sartoriale napoletana, la conquista dell’America e il rapporto d’amore con Positano, il re del Made in Italy nel mondo svela i segreti del suo successo e anticipa la prossima capsule collection

Nell’intervista:

Come nasce lo stile di uno dei piu famosi stilisti italiani che ha conquistato gli Stati Uniti.

Gli italiani sono tutti ambasciatori della moda nel mondo

Chi sono i personaggi piu famosi e bizzarri vestiti da Domenico Vacca

Positano, il luogo di ispirazione per la prossima collezione è presente in tutti i suoi negozi e nella sua casa di New York

La moda uomo ispirata dalla sartoria napoletana, che sorpassa anche gli inglesi per la cura dei dettagli.