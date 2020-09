Vacanze in Costiera Amalfitana anche a fine estate: Montezemolo da Positano ad Amalfi -Foto

Vacanze in Costiera Amalfitana anche a fine estate: Montezemolo da Positano ad Amalfi. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre, ad oramai fine estate.

Da Positano ad Amalfi, passando per l’antica Pasticceria Pansa, anche Luca Cordero di Montezemolo, dirigente d’azienda, politico e imprenditore italiano, ex presidente della Ferrari S.p.A., ha deciso di trascorrere del tempo in Costiera Amalfitana, luogo che ama da sempre.

A questo proposito abbiamo sentito Nicola Pansa, che ci ha detto: “È stato qui già ieri notte all’una, per poi ritornare questa mattina. Viene a fare colazione qui sempre, è un’habitué, viene almeno due o tre volte ogni estate, da trent’anni, qui ad Amalfi. Ha consumato uno dei nostri cornetti ed un caffè. Siamo strapieni di turisti, ma per noi è sempre un piacere ricevere Montezemolo. Non ci ha detto niente sulla Ferrari, ma abbiamo parlato della bellezza di Amalfi e di altro, fin quando non ha cominciato ad arrivare un po’ di gente ed è andato via”.