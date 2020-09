Vacanze ad Amalfi anche per Estefania Bernal, Miss Universo Argentina 2016. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre, ad oramai fine estate.

L’ultimo nome da aggiungere alla lunga lista di persone famose che hanno scelto di soggiornare ad Amalfi è quello di Estefania Bernal. Modella professionista, star di Instagram, come testimoniano i suoi oltre 79 milioni di followers, concorrente di spettacoli, è meglio conosciuta per il suo lavoro con una varietà di linee di abbagliamento e altri designer.

Ha iniziato a postare per la prima volta sul suo Instagram nel luglio del 2015. Da allora, ha continuato ad esibirsi in concorsi per tutto il paese, ed ha recitato in diverse pubblicità, cosa che ha contribuito ad aumentare il suo seguito. La popolarità è scoppiata quando la ragazza nata e cresciuta a Buenos Aires ha vinto Miss Universo Argentina, nel 2016.