Vacanze a Positano anche per la modella ed influencer Tamara Kalinic. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza in tutto il paese, nonostante la cittadina della Costa d’Amalfi sia presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus. Infatti, la Costiera Amalfitana continua ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre.

E’ giunta in Costiera Amalfitana anche la modella ed influencer Tamara Kalinic, la quale sta lasciando tracce della sua vacanza tramite Instagram. Originaria di Sarajevo, in Bosnia, si è poi trasferita a Brighton, in Inghilterra, nel Regno Unito, dove si è laureata in farmacia. Non avrebbe mai pensato di entrare a far parte dell’industria della moda quando ha fondato il suo blog di successo Glam & Glitter, ma nel 2019, è stata nominata una delle 100 migliori influencer nel Regno Unito dal Sunday Times.