Uomini e Donne, chi è il corteggiatore Davide Lorusso

Uomini e donne. Davide Lorusso, corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi, è già stato notato dal pubblico in studio e a casa. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Nome e Cognome: Davide Lorusso

Data di nascita: 1993

Luogo di Nascita: Cantù (Como)

Età: 27 anni

Professione: Bartender professionista

Profilo Instagram: @davidelorusso26

Per la stagione 2020/2021 Davide ha trovato sul trono due splendide ragazze, ma molto diverse tra loro: Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Nel programma di Maria De Filippi è stato notato subito da Tina Cipollari che lo ha fatta alzare e avvicinare. L’opinionista ha detto che le ricorda il noto attore turco Can Yaman, probabilmente per via dei capelli raccolti e il look nel vestirsi. Poiché Can ha un fandom molto agguerrito, sul web questa somiglianza non è stata notata. Ma purtroppo c’è anche chi ha esagerato arrivando ad offenderlo. È così che Carlo ha difeso Davide e quest’ultimo ha invitato alla calma.

Comunque Davide Lorusso è stato notato soprattutto dalla tronista Jessica che lo ha portato subito in esterna. Il primo incontro è andato molto bene, si sono conosciuti e tra loro si è creata una certa sintonia. E tutti l’hanno notato. Il corteggiatore oltre alla sua bellezza, ha dimostrato la sua dolcezza, la sua pacatezza e il suo essere molto rispettoso.

Davide Lorusso su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Davide Lorusso, come può essere seguito sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che conta già oltre 5 mila follower. Questo numero è aumentato da quando è a Uomini e donne e sicuramente aumenterà ancora di più.

