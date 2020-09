Napoli – Un murales per Armine Harutyunyan è stato realizzato dal writer Raffo a Napoli nel rione Conocal. La giovanissima modella armena lo ha ringraziato immediatamente su Instagram con un simpatico “Thanks for magic”. Armine Harutyunyan, come la giornalista Rai Giovanna Botteri, è rimasta vittima di body shaming. Le hanno contestato di possedere una bellezza non convenzionale inadatta alle passerelle dell’ haute couture, in altre parole le hanno urlato che è brutta. In realtà di orribili in questa storia ci sono solo i giudizi sul corpo di un’altra persona. C’è poco altro da aggiungere, a poco servirebbe una riflessione sulla bellezza, che è solo il predicato di un giudizio estetico legato al piacere di un’altra persona, dunque sempre soggettivo vivaddio. Il dramma nasce quando sono gli altri a voler imporre a noi i loro canoni di bellezza. Sono le prevaricazioni di ogni genere che hanno ben poco di bello.

di Luigi De Rosa

(foto tratta dal web)