«Ulisse – Il piacere della scoperta» torna in tv questa sera e celebra i suoi primi 20 anni

A 20 anni dalla prima puntata Alberto Angela è pronto a riportare in tv il programma amatissimo dal pubblico italiano, «Ulisse – Il piacere della scoperta»: i nuovi appuntamenti (quattro in tutto) andranno in onda a partire da questa sera 16 settembre ogni mercoledì su Rai 1 alle 21.25.

La particolarità è che tutti gli episodi sono stati girati dopo il lockdown, da giugno ad agosto, al termine di un lungo lavoro di preparazione che si è svolto inevitabilmente, per via dell’emergenza sanitaria, a distanza: «In quei mesi il nostro lavoro non si è mai fermato — ha raccontato Alberto Angela su Facebook — perché bisogna comunque sempre guardare al futuro con ottimismo».

Il ritorno sul set è stato «strano ed emozionante. Perché, se da un lato si lavora con tutte le cautele e le norme necessarie per impedire una nuova virulenza aggressiva del Covid-19, dall’altro tutti noi sentiamo, potente, la voglia, il desiderio e la responsabilità di tornare a raccontare storie, luoghi, personaggi, affinché restituiscano, anche se in parte, quel senso di normalità che un appuntamento fisso della tv italiana, come Ulisse, sa dare».

Alla scoperta di Roma. Questo il titolo della puntata di questa sera. I telespettatori potranno guardare la capitale da un’altra prospettiva ritrovando Alberto Angela nei luoghi più affascinanti ed emblematici della città.

Fonte: Il Corriere della sera