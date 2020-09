Truffa dei finti corrieri anche a Sorrento: raggirata anziana a Marina Grande

Si sono presentati alla porta di casa dicendo di dover consegnare un pacco per la nipote. E che bisognava pagare in contanti. Una vera e propria truffa studiata a tavolino e che ha fruttato un bottino di circa ventimila euro tra soldi in contanti e gioielli. Ce ne parla Salvatore Dare per il quotidiano di Metropolis.

Ad agire almeno due malviventi a cui ora i carabinieri della compagnia di Sorrento stanno dando la caccia. La vittima è una pensionata di Sorrento, residente a Marina Grande che è caduta nel tranello, che ha presentato una denuncia ora al vaglio della Procura di Torre Annunziata.

Il raggiro risale a qualche giorno fa. I truffatori, spacciandosi per corrieri, sono entrati in azione, in pieno giorno, nel borgo tanto caro a Sophia Loren. In pochi istanti, hanno raggirato la “preda”, probabilmente dopo aver studiato il piano a tavolino, nei dettagli. Guadagnata la fiducia dell’anziana, le hanno chiesto di pagare in contanti una cospicua somma di denaro per concludere con successo la consegna. Detto, fatto. La donna, pensando che gli uomini agissero in buona fede, ha pagato in contanti consegnando anche degli oggetti preziosi che custodiva nell’appartamento. I malviventi hanno chiesto ancora dei soldi: «Signora, ci spiace. Serve di più…». La donna ha così deciso di raggiungere uno sportello bancario di fiducia, in quel momento chiuso. Fatto sta che ha prelevato dei soldi in contanti all’ufficio postale e i banditi poco dopo si sono dileguati. La donna, alla fine, si è resa conto di essere vittima di un raggiro e ha dato immediatamente l’allarme. Ha contattato familiari e forze dell’ordine. Coordinati dal capitano Ivan Iannucci, i carabinieri della compagnia di Sorrento si sono subito attivati con le ricerche. Hanno provato a perlustrare il territorio, senza successo. L’inchiesta è portata avanti dalla Procura di Torre Annunziata a cui, purtroppo, anche negli ultimi tempi, sono arrivate numerose querele e segnalazioni, non solo dalla penisola sorrentina.