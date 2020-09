Tramonti, Costiera Amalfitana. Trasporto scolastico garantito su tutto il territorio. Per il nuovo anno scolastico il trasporto sarà garantito su tutto il territorio nel rispetto delle normative del Governo. I pulmini saranno 7 e vi chiediamo la massima collaborazione per gli orari che troverete in questo specchio. I bambini vanno accompagnati e ripresi dal pulmino da un adulto. Buon inizio!