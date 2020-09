Tramonti. Secondo incendio nella notte nei pressi del cimitero a Croce dell’Arco, si aspetta l’elicottero coi soliti ritardi, mentre Salerno brucia AGGIORNAMENTI

Tramonti. Secondo incendio nella notte nei pressi del cimitero a Croce dell’Arco, si aspetta l’elicottero coi soliti ritardi . mentre Salerno brucia. Due incendi nell’arco di una giornata nella cittadina della Costiera amalfitana e questo mentre a Salerno le fiamme lambiscono tutta la zona verde alle spalle della città.

Così come a Positano, ora isolata da Praiano e Amalfi in seguito alla successiva chiusura della S.S. 163 Amalfitana dopo l’incendio, la burocrazia crea problemi. Sono le 7 e non si sa ancora quando si attiverà la Regione Campania coi DOS per poi autorizzare gli elicotteri ed i canadair, ma, ricordiamo, c’è anche il problema di Salerno e si teme per il Cilento, i piromani sfruttano queste ultime occasioni per le loro malefatte, favoriti da un mese di agosto secco.

Aggiornamenti

Ore 7: sul posto i volontari che hanno lavorato tutta la notte ed i vigili del fuoco di Maiori. Ancora nessuna traccia di elicottero , ma è probabile che bisognerà aspettare almeno verso le 9.