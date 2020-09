Tramonti, prosegue ancora l’incendio. Al lavoro Vigili del fuoco e volontari. Si attendono elicotteri

Tramonti (Salerno). Un altro disastro ambientale ha colpito la Costiera. Il comune salernitano si è risvegliato in una coltre di fumo dopo l’incendio di questa notte presso il Colle del Cimitero Comunale, che già nelle scorse settimane aveva subito incendi dolosi.

Da questa mattina, le squadre di Vigili del Fuoco, volontari della P.A. I Colibrì e operai della Comunità Montana stanno cercando di spegnere le fiamme, che durante la notte si sono estese pericolosamente. Ad aiuare è arrivata anche una squadra di volontari della Millenium da Amalfi.

L’incendio ha compromesso la tubatura dell’acqua che parte dal pozzo sito sul colle del Cimitero. Intanto, si attende l’arrivo dei mezzi aerei.

Le prime fiamme sono iniziate nel buio della mezzanotte, con i soccorsi che non potevano essere attivati per le scarse condizioni di visibilità. Alimentate dal vento che sferza in queste ore in tutta la Costiera Amalfitana, le fiamme hanno raggiunto le vicine frazioni di Polvica e Pietre.