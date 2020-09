Tramonti. Lo sportello Ausino apre eccezionalmente giovedì 3 settembre. Ecco l’orario

Tramonti. Lo sportello Ausino – così come precisato sulla pagina Facebook del Comune – osserverà, eccezionalmente, un giorno di riapertura per giovedì 3 settembre dalle 8:30-13:00, presso la sede Comunale.

Per segnalazione guasti è attivo il numero verde 800194026. Il servizio è operativo tutti i giorni 24 ore su 24, la chiamata è gratuita sia da rete fissa che da rete mobile (da non utilizzare per segnalazioni contrattuali e/o commerciali).

Per informazioni, nuovi allacci, contratti, reclami, morosità, rateizzazioni ed autoletture è attivo il numero verde 800445552. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, la chiamata è gratuita e consentita solo da rete fissa.

Per assistenza, informazioni e/o comunicazioni e’ disponibile un numero diretto per parlare con un nostro operatore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00: 089 4454796

Inoltre e’ possibile inviare istanze all’indirizzo di posta elettronica: ausino@ausino.it