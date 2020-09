Tramonti brucia ancora, le fiamme spaventano il convento di San Francesco

Tramonti, costiera amalfitana. Ancora tristemente in fiamme le zone alte della diva costa. La frazione di Polvica impietrita dalle fiamme che stanno divampando per il polmone vedere della costiera amalfitana.

Allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e i volontari “Colibrì”, intervenuti per domare le fiamme che sfiorano il Convento di San Francesco. Intanto, si spera in un immediato intervento via aria.

Soltanto 15 giorni fa, a Ferragosto, Tramonti era stata invasa dalle fiamme nelle montagne di Cesarano fino al borgo di Figlino.