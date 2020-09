Tramonti boom per Giordano con De Luca oltre 1.400 voti, ma in Costiera amalfitana supera di poco i 2.000. Si attende l’Agro. Ci siamo sentiti a notte fonda ( alle 2 ) con il candidato della Costa d’ Amalfi che ha ottenuto più voti. La Costiera è frammentata, tanti candidati, fra cui il sindaco di Atrani De Rosa e Vitagliano a Maiori con Cretella ad Amalfi, ma sopratutto tanti referenti esterni, fra questi Valiante, hanno spezzettato il voto. In provincia di Salerno solo in nove salgono in Regione Campania a Napoli. Si aspettano i risultati dell’Agro Nocerino – Sarnese, dove ha puntato Giordano. Difficile farcela, bisognava fare una campagna massiccia e sul territorio, staremo a vedere, intanto in bocca al lupo.