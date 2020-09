Tragedia nel salernitano: incidente mortale per l’ex vicesindaco di Laviano

Non ce l’ha fatta Raffaele Cifrodelli, ex vice sindaco di Laviano, nel salernitano rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sera. Ha combattuto per due giorni il 72enne imprenditore, molto conosciuto nella sua comunità, ma oggi purtroppo all’Ospedale di Oliveto Citra il suo cuore ha smesso di battere.

Cifrondelli, come riporta il sito Ondanews – si trovava a bordo della sua Mercedes sulla Fondo Valle Calore quando, per cause ora al vaglio della Magistratura – la sua auto si è scontrata frontalmente contro una Land Rover. Ad avere la peggio proprio il 72enne ricoverato d’urgenza nel nosocomio del Vallo di Diano dove oggi è deceduto.