Tragedia nel mondo del calcio, l’arbitro Daniele De Santis ucciso a Lecce con la fidanzata A Lecce in Puglia è stato ucciso Daniele De Santis, arbitro di Lega Pro di appena 33 anni. Assieme a lui uccisa anche la compagna Eleonora Manta. I due sono stati raggiunti da numerose coltellate nell’abitazione in cui abitava l’uomo. Ancora poche le informazioni, ma alcuni testimoni hanno affermato di aver visto fuggire un uomo con un coltello. De Santis aveva esordito anche in Serie B nel 2017 nel ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento.