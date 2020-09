Traffico in tilt su Salerno – Vietri sul mare e da Torre ad Ercolano sulla A3 verso Napoli, file da Sorrento a Vico. Prima domenica di settembre da caos per il rientro. Dalla Penisola Sorrentina file chilometri da Piano di Sorrento , Via dei Platani, fino a Vico Equense per Castellammare di Stabia ( in galleria c’è stato anche un incidente) . Dalla Costiera amalfitana file da Cetara e Vietri sul mare verso Salerno e ancora di più di rientro dal Cilento da Battipaglia fino a Salerno , Amalfi e Positano relativamente tranquille a causa della chiusura della S.S. 163 a Praiano che impedisce la mobilità. Sull’autostrada A3 Salerno – Napoli problemi da Torre del Greco ad Ercolano per un incidente. La situazione del caos traffico da dopo le 18 è tornata alla normalità solo verso le 23.