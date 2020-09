Si parte con i voti anche in penisola sorrentina, oggi fino alle 23:00 e domani, lunedì 21 settembre, dalle 7:00 alle 15:00. Tra i comuni della penisola sorrentina, solo i cittadini di Sorrento e Massa Lubrense saranno tenuti ad eleggere i nuovi sindaci. Per tutti gli altri comuni, il voto è riguarda esclusivamente il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali.

Grazie al reportage di Sara Ciocio e Lucio Esposito possiamo testimoniare con foto e video la situazione da Piano a Sorrento e Meta, tra Protezione Civile, Polizia, Vigili Urbani e Carabinieri, tutti schierati a monitorare il regolare svolgimento del voto in tutta sicurezza e nel totale rispetto delle norme anti contagio.

A Piano di Sorrento, in Via Carlo Amalfi, sono stati schierati Vigili, Carabinieri e Protezione Civile. Tutti distanziati, con mascherina e pronti ad igienizzarsi prima del voto. Insomma, è tutto pronto anche per l’arrivo delle telecamere Rai. La situazione è tranquilla, invece, ai seggi in via Petrulo.

A Meta disciplinata e sotto controllo, senza troppi assembramenti e votanti in attesa al plesso scolastico “M. Buonocore-A. Fienga”. L’ingresso avviene dal lato del palestra, gli elettori sono in fila in base al numero del seggio. I seggi elettorali sono stati dislocati in maniera ampia così da evitare assembramenti. Anche le uscite sono state differenziate.

Anche a Sant’Agnello è schierata la Protezione Civile, presso la scuola media “Gemelli”. L’ingresso è gestito anche dalla Polizia Municipale ed è alquanto tranquillo alle 11:00 di questa mattina.

A Sorrento, infine, oltre al referendum e le elezioni regionali, si terranno anche le elezioni comunali che vedono la sfida per il sostituto del sindaco uscente Giusppe Cuomo. Rispetto al caos dei seggi in Via Marziale, nei pressi della scuola Tasso la strada è stata transennata ed è presente la Polizia Municipale a monitorare la circolazione.