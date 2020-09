Tony Tammaro torna in Costiera Amalfitana: pranzo tra Praiano e Positano. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre oramai quasi terminato.

Nel corso della giornata di ieri, è tornato in Costiera Amalfitana anche Vincenzo Sarnelli, in arte Tony Tammaro. Il cantautore napoletano ha pranzato al ristorante “La Strada” di Praiano, sulla terrazza con vista Positano.

Già quattro anni fa, nel 2016, l’artista ricevette il Premio No-Bel in occasione della Festa della Castagna a Scala, per i suoi 25 anni di carriera, grazie alle sue canzoni che spesso prendono in giro la “tamarraggine”, ossia l’imitazione dello stile di vita delle “classi alte” da parte dei ceti popolari, oppure personaggi o vicende tipiche del ceto popolare.