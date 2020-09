Thiem trionfa a New York: l’austriaco vince il suo primo titolo Slam. Alla fine il 150° campione Slam della storia è l’austriaco Dominic Thiem che rimonta due set e batte il tedesco Alexander Zverev per 2-6 4-6 6-3 6-4 7-6 aggiudicandosi l’edizione numero 140 dell’Open degli Stati Uniti. Un match non indimenticabile che ha premiato il giocatore con più coraggio e più sangue freddo, capace di rimontare due set (è la prima volta che accade in finale dal 1949), trionfare al tie break conclusivo (prima volta che accade nella storia del torneo) al terzo match point utile. Tanta la paura di vincere per entrambi, come quella di perdere che ha un po’ ingessato la partita. Zverev, che a tratti ha giocato il suo miglior tennis di sempre, ha il rammarico di essere stato prima avanti di due set e poi di aver servito per chiudere la partita sul 5-3 del quinto set.

PRIMO SET

Primo set dominato dal tedesco e chiuso agevolmente per 6-2 grazie ai break del terzo e settimo game. Già dai primi punti si vede uno Zverev in fiducia e un Thiem un po’ titubante e nervoso. Al tedesco basta il 68% di prime per non concedere neppure una palla break all’austriaco. Con 12 punti ottenuti su 13 prime messe in campo, Zverev si fa da subito imprendibile e chiude il set con 4 ace, 7 punti in 8 discese a rete,16 vincenti e 6 errori gratuiti.

SECONDO SET Nel secondo set Zverev ha la chance di andare subito avanti di un break, ma Thiem accarezza il nastro mandando fuori ritmo il tedesco che spreca l’occasione per fare il vuoto. Zverev attacca molto anche nei game di risposta che destabilizzano la solidità di Thiem, in affanno sia quando serve che nei game di risposta. Nei game di battuta di Zverev è come se non si giocasse; Thiem va a rispondere con la schiena appoggiata ai teloni di fondo campo e per il tedesco è un gioco da ragazzi tenere i turni di battuta. Nel terzo game Zverev fa il terzo break dell’incontro, sale 2-1 e poi tiene un game ai vantaggi per il 3-1. Thiem è molto macchinoso nei movimenti e il tedesco non gli dà modo di costruire il suo gioco. Con il quinto doppio fallo, Thiem consegna a Zverev due opportunità per un nuovo break che lancerebbe Zverev avanti 4-1. L’austriaco le annulla entrambe con l’accoppiata servizio e dritto, ma alla successiva capitola e per il tedesco si apre l’autostrada dei sogni. Sul 5-1, dopo appena 61 minuti di gioco, Zverev arriva al set point ma mette in corridoio il passante di dritto. Thiem però va fuori misura con il rovescio e il tedesco arriva per la seconda volta al set point che Thiem annulla con una prima a uscire. Con la risposta di dritto Zverev arriva a giocarsi il terzo set point che manca non controllando la risposta. A fatica Thiem tiene la battuta e accorcia per il 5-2. Qui Zverev manca il quarto set point mettendo in corridoio una facile volèe di dritto, poi commette doppio fallo e Thiem recupera uno dei due break di svantaggio risalendo fino a 5-3. Ma non è finita, con un grande passante di dritto, Thiem tiene il turno di battuta e risale da 5-1 a 5-4. Sul 5-4 Zverev arriva al set point numero 5 che questa volta trasforma con un rovescio lungolinea.

TERZO SET Zverev vede avvicinarsi il traguardo quando sale avanti un break anche nel terzo set: ma sul 2-1 e servizio il tedesco si imballa, concede il contro break e la partita diventa improvvisamente equlibrata. Ma quando Zverev va a servire sul 4-5 per rimanere nel set, il tedesco si affloscia, commette due errori gratuiti e poi, sul set point per il suo avversario, mette in corridoio un dritto in uscita dal servizio. Tutto da rifare.